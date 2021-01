La Città di Bologna conferisce la cittadinanza onoraria allo studente egiziano Patrik Zaki

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Il Comune conferisce la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, lo studente dell’Alma Mater che attualmente è in carcere in Egitto, suo paese d’origine, da febbraio 2020.

"Una decisione importante e una risposta a tutte le persone che si stanno battendo contro l’ingiusta e forzata detenzione del giovane studente" ha scritto in una nota l'assessore alla cultura, Matteo Lepore "Patrick sarà cittadino onorario di Bologna perché la libertà è un diritto universale e uno dei valori fondanti della nostra città, tanto che la parola libertà è scritta nello stemma del Comune".

Zaki, accusato di propaganda sovversiva, nell’unico incontro avvenuto con la madre aveva detto: "Sono fisicamente e mentalmente esausto, non ne posso più di stare qui e mi deprimo a ogni tappa importante dell'anno accademico. Vorrei essere coi miei amici a Bologna, e invece sono qui". - (PRIMAPRESS)