L'Osservatorio sulle risorse pubbliche sarà il "guardiano" del Recovery Fund con il giuslavorista Gabriele Fava

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mentre oggi si insedia, in occasione dell’Anno Giudiziario 2021, il Presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, l’Istituto dà programma ad una recente ed importante funzione: l’Osservatorio sulle risorse pubbliche della Corte dei Conti. L’organismo, nato a settembre del 2020 è stato affidato alla presidenza del giuslavorista Gabriele Fava. Un compito strategico a cui sarà chiamato l’Osservatorio, è il controllo delle risorse impiegate per il prossimo Recovery Plan e se tali risorse saranno allocate in ragione del reale fabbisogno dell’emergenza prodotta dalla pandemia nella cornice di indirizzi generali dettati dalla trasparenza. E proprio questa mattina il premier Draghi nel suo intervento all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario, ha sottolineato i valori della trasparenza, efficienza ed intransigenza della Corte dei Conti come di un “guardiano” che diventa garante della fiducia nelle istituzioni. - (PRIMAPRESS)