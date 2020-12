L'Italia in "rosso" alla Vigilia di Natale. Il ripasso delle limitazioni fino al 6 gennaio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mentre l’Istituto Superiore della Sanità, avverte che l’incidenza dell’epidemia rimane ancora molto elevata, anche il ministero della Salute sollecita comportamenti responsabili per evitare il peggio. Oggi 24 dicembre tutta l’Italia festeggerà la vigilia di Natale in lockdown. Un’intera zona rossa che durerà fino al 27 dicembre. Vale la pena ricordare che ci si potrà muovere solo per motivi urgenti e con l’autocertificazione e per quelle “concessioni” fatte per raggiungere il pranzo di Natale valide solo per massino due “ospiti” a casa. Dal 27 al 30 dicembre si aprirà una piccola finestra “arancione” in cui ci si potrà muovere all’interno della regione. Dal 30 notte si torna in “rosso” fino al 3 gennaio; il 4 ancora arancione e poi rosso il 5 e il 6. - (PRIMAPRESS)