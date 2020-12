Italiani in rientro dalla GB: sono 160 i cittadini arrivati a Fiumicino con un volo Alitalia

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Con un volo Alitalia da Heathrow a Fiumicino sono rientrati in Italia, poco dopo le 15, i primi 160 degli italiani rimasti bloccati nel Regno Unito dopo l'allarme scoppiato per la variante "inglese" del Coronavirus. Tutti -come prevede l'ordinanza dei ministri Di Maio, Speranza e De Micheli- risultavano residenti in Italia o in condizioni di urgenza o criticità. Tra di loro anche un neonato. Tutti prima della partenza sono stati sottoposti al tampone. Intanto La Cina ha sospeso i voli da e per il Regno Unito nel timore che si diffonda la variante del coronavirus individuata in Gran Bretagna. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin. La misura, ha precisato, verrà riesaminata costantemente alla luce degli sviluppi della situazione sanitaria. La decisione, ha detto il portavoce, è stata presa "dopo una attenta valutazione e tenendo conto delle misure adottate da altri Paesi" - (PRIMAPRESS)