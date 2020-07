Istat: Italia vecchia, senza bambini e con le valige pronte per lasciare il paese. Questa la fotografia demografica del 2019

(PRIMAPRESS) - ROMA - Italia sempre più vecchia e senza bambini. Secondo l’Istat è stato raggiunto un nuovo minimo storico di nascite dall'Unità d’Italia. Aumentano le cancellazioni anagrafiche per l'estero. Lo rileva il Bilancio demografico 2019 dell'Istat. Rispetto al 2018 sono -4,5% le nascite (-19.000) e sono aumentate del 16,1% le cancellazioni anagrafiche di cittadini che vanno all'estero. Dal 2015 al 2019 registrato calo di 551 mila residenti. Cala il numero di stranieri in arrivo nel nostro Paese (-8,6%), prosegue l'aumento di emigrazione d'italiani (+8,1%). E all’orizzonte nessun programma per invertire la tendenza. - (PRIMAPRESS)