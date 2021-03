Infrastrutture: un fondo di oltre un miliardo di euro per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oltre un miliardo di euro a Province e Città metropolitane, per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti. L'assegnazione di 1,150 mld per il triennio 2021-2023 arriva dopo che il Mit ha acquisito l'intesa della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, di concerto col Mise,sulla ripartizione della cifra inizialmente prevista dal Decreto Agosto per l'economia. Il titolare Mit Giovannini:i fondi andranno usati "per aumentare sicurezza e fruibilità di ponti e viadotti" e sono parte "di una strategia più ampia e sistemica". - (PRIMAPRESS)