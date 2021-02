Inchiesta mascherine: sequestro preventivo di fondi alle imprese fornitrici. Si indaga sugli intermediari

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nell'inchiesta romana sull'acquisto di 800mln di mascherine cinesi,disposto ed eseguito il sequestro preventivo di beni per 70 milioni.Nel mirino della GdF -a Roma e a Milano-conti correnti,quote societarie,immobili. Ipotizzati a vario titolo ricettazione,riciclaggio,traffico d'influenze illecite e illeciti amministrativi. Otto persone indagate. Dalla struttura del commissario Arcuri un affido da 1,25mld a 3 consorzi cinesi. Si indaga sul ruolo degli intermediari italiani e sulle commissioni per loro, non erogate dalla struttura. - (PRIMAPRESS)