Il settembre caldo delle elezioni regionali e amministrative. Un test per il governo giallo-rosso

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per sette regioni il ritorno dalle vacanze sarà caratterizzato dai rinnovi dei consigli mentre ci sarà la chiamata alle urne per alcuni comuni ed inoltre , per tutti, il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari. Si voterà il 20 e il 21 settembre e si prospetta un mese caldo con l’incognita di una possibile recrudescenza del Covid e di cosa accadrà con il rientro a scuola. Si voterà anche per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali Sardegna e Veneto. Sono oltre 51 milioni gli elettori chiamati al voto distribuiti in 61.572 sezioni.

Le elezioni in Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto saranno un test rilevante per capire il sentiment del paese dopo l’emergenza della pandemia. La regione con più elettori è la Campania, con 5.047.973 aventi diritto al voto; segue il Veneto con 4.142.245 votanti; la Puglia con 3.603.949; la Toscana con 3.012.721; la Liguria con 1.357.210; le Marche con 1.320.395; e infine la Valle d’Aosta con 105.588 iscritti alle liste elettorali.

I comuni al voto per le amministrative sono 1.184 per l’elezione di 15.213 Consiglieri Comunali e 1.184 Sindaci, oltre a 66 Vice Sindaci elettivi nei Comuni della Valle d’Aosta. La regione con più comuni al voto è il Trentino- Alto Adige, con 269 comuni; segue la Sardegna con 159 comuni. La regione con meno comuni al voto amministrativo è la Toscana, con 9 comuni, e l’Umbria, con soli 6 comuni.

Inoltre si vota in 160 comuni inclusi in città metropolitane, esclusa la città Metropolitana di Firenze dove nessun comune parteciperà alle elezioni, e sono 18 i capoluoghi: Venezia, Reggio di Calabria, Trento, Bolzano, Andria, Arezzo, Matera, Crotone, Agrigento, Trani, Chieti, Lecco, Mantova, Macerata, Fermo, Nuoro, Aosta, Enna. - (PRIMAPRESS)