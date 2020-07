Il necrologio myself di Ennio Morricone con un pensiero rivolto alla moglie e a Tornatore

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il necrologio del compositore Ennio Morricone (92) che domani comparirà su tutti i maggiori quotidiani italiani, commuoverà non solo il mondo della musica e del cinema ma per i molti che hanno avuto come colonna sonora della propria vita le sue composizioni. Il maestro Morricone ha scritto prima di morire il proprio necrologio salutando quanti hanno fatto parte della sua vita. “A mia moglie Maria il più doloroso addio” si leggerà nel testo lasciato al suo legale Giorgio Assumma che ha come incipit:”Ennio Morricone, sono morto”. E poi c’è un pensiero rivolto ai figli, nipoti e l’amico Tornatore. “Ho dato disposizione per funerali privati perché non voglio disturbare”, scrive il maestro andato via in punta di piedi come era nel suo stile. - (PRIMAPRESS)