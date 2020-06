Il management dell’ospitalità turistica alza il livello della formazione alla Luiss di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il futuro dell’hotellerie passa da una nuova formazione della gestione dell’ospitalità alberghiera. Sarà questo uno dei temi fondamentali dell’Executive Programme in Advanced Hotel Management in partenza il prossimo 6 ottobre presso la sede Luiss di Villa Blanc.

Il programma verrà presentato in occasione del Webinar organizzato dalla Luiss Business School di Roma in collaborazione con EHMA Italian-Chapter che si svolgerà martedì 16 giugno alle 18:00, durante il quale sarà possibile partecipare ad un virtual panel per approfondire come le competenze manageriali ed imprenditoriali del settore si svilupperanno nei prossimi anni.

Al panel interverranno Matteo Caroli, Associate Dean Luiss Business School e Coordinatore Scientifico del programma; Ezio A. Indiani, Presidente European Hotel Managers Association (EHMA) e General Manager Hotel Principe di Savoia Milano; Renzo Iorio, socio EHMA, CEO of Nugo Spa – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, e Adjunct Faculty of Luiss Business School; Palmiro Noschese, socio EHMA, Hotelier & Hospitality Developer Agent Meliá, Senior Advisor Elior Spa, partner di YourCeo - Your Group, e Board member di AICA – Federturismo. “ - (PRIMAPRESS)