Il magistrato Luca Palamara è stato espulso dall’Amn. È la prima volta per un ex presidente del sindacato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il magistrato Luca Palamara è stato ufficialmente espulso dall’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) dopo la sua sospensione per il processo per corruzione avviato nei suoi confronti dal Tribunale di Perugia. Il suo ricorso è stato vano, così come le parole di autodifesa che stamane ha rivolto all'assemblea: "Non ho mai venduto la mia funzione, sono stato travolto ma non mi sento moralmente indegno" ha detto Palamara. Il ,agistrato che aveva guidato l’Amn dal 2008 al 2012. Ė la prima volta, nella storia del sindacato delle toghe, che un magistrato che ne è stato presidente viene espulso. - (PRIMAPRESS)