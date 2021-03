I 100 anni di Gianni Agnelli vissuti tra le passioni. Il ricordo di quel 1992 per la Regata di Colombo

(PRIMAPRESS) - TORINO - Cent’anni fa nasceva Gianni Agnelli, per tutti “l’avvocato”, l’uomo della Fiat che seppe tessere relazioni internazionali ma che qui vogliamo ricordare, in piena atmosfera di sfida tra Luna Rossa e Team New Zeland, la sua passione per le barche in quella Pasqua del 1992 quando a Genova cinque velieri di cinque paesi si stavano preparando alla partenza. Gianni Agnelli, appassionato di nautica schiera tutta la sua “flotta” di yacht: il mitico F 100, grande yacht a motore, l’Extra Beat, maxi veliero da regata, e i motoscafi Riva. Ancorati davanti a Portofino in quelle mattine concitate per l’evento genovese, Agnelli arrivava in elicottero di buon mattino. Il velivolo si fermava sul ponte del F100 come ricordano i pescatori e i proprietari dei locali sulla banchina del porticciolo ligure. L’avvocato con Marella e Brunetto, il marinaio a cui era affidato il compito di gestire l’imbarcazione, toglievano gli ormeggi per accompagnare la partenza della grande regata di Colombo. - (PRIMAPRESS)