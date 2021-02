Governo Draghi: ecco chi sono i ministri tecnici che qualificano il nuovo esecutivo

Roberto Garofoli

(PRIMAPRESS) - ROMA - il nuovo governo di Mario Draghi, come promesso è un mix di politici e tecnici ma chi sono quest’ultimi? Vediamoli da vicino.

Vittorio Colao, ministro dell’Innovazione è il grande sostenitore della rivoluzione digitale. Il manager, nato a Brescia 59 anni fa, ex carabiniere (orgoglioso), ha costruita gran parte della sua carriera in Vodafone, che ha guidato prima in Italia e poi a livello globale fino al maggio 2018. In mezzo una breve esperienza alla guida di Rcs MediaGroup, editore del “Corriere della Sera”. Prima l’Università Bocconi, un Mba a Harvard e il debutto lavorativo alla McKinsey.

Marta Cartabia alla Giustizia è ciò che fa la scelta della donna giusta al posto giusto. Lei docente di diritto alla Bocconi, è stata ex presidente Corte Costituzionale, la prima donna a ricoprire quell’incarico dopo 43 anni di incarichi maschili. Tra le sue passioni c’è la montagna ed il trekking. Ha vissuto diverso tempo negli USA acquisendo una visione internazionale degli aspetti giuridici.

Roberto Cingolani occuperà questo nuovo ministero della Transizione economica che sarà trasversale ai ministeri di sviluppo economico e Infrastrutture. Come Fisico, ha diretto l’Istituto italiano di Tecnologia per robotica ed intelligenza artificiale. I molti contatti internazionali ne fanno una figura per guardare a partnership crossover.

Patrizio Bianchi all’Istruzione non è nuovo visto che faceva già parte della task force della ministra Azzolina per la riapertura della scuola ma anche per essere stato Rettore dell’Università di Ferrara .

Cristina Messa si siederà alla poltrona di Università e Ricerca,. È stata la prima donna ad essere nominata Rettore della Bicocca. Come medico nucleare è autrice di 180 pubblicazioni scientifiche.

Roberto Garofoli , Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è un magistrato che è stato capo di gabinetto con Tria, ma anche con altri ministri dell’economia. Arrivò ai ferri corti con Rocco Casalino tanto da decidere da sbattere la porta con il primo governo Conte.

Daniele Franco il nuovo ministro dell’economia, è stato direttore generale di Banca d’Italia, abile Ragioniere dello Stato e Direttore Generale dBankitalia. Appassionato di Finanza pubblica tra debito e crescita. - (PRIMAPRESS)