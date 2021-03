Giornata Mondiale dell'Obesità: il 46,1% della popolazione è sovrappeso. Il progetto Obecity per corretti stili alimentari

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra oggi 4 marzo, la Giornata Mondiale dell’Obesità. In Italia secondo dati recenti Istat, la patologia è in costante crescita: un adulto su due sarebbe in sovrappeso (46,1%) e anche 1 minore su quattro è nella stessa condizione. Tra le cause ci sono scorretti stili alimentari e poco sport praticato in continuità. In questo contesto, Medtronic la società di tecnologie biomediche, ha affiancato la European Association for the Study of Obesity (EASO) per promuovere e supportare alcune iniziative di sensibilizzazione. Tra i progetti adottati c'è Obecity, progetto di comunicazione integrata lanciato due anni fa per prevenire l’obesità in Italia. Proprio oggi, sul sito Obecity.it e sui suoi canali social Facebook, Instagram e Linkedin, il presidente del Centro Studi dell’Obesità dell’Università degli Studi di Milano professor Michele Carruba darà informazioni su questa patologia attraverso un video. Sempre oggi, si terrà la diretta streaming dal Policlinico Agostino Gemelli di Roma di un evento Cook&Play: un appuntamento nel quale alcuni Chef selezionati da Officine Buone prepareranno ricette salutari – approvate dal Board di Obecity – per i pazienti e per il personale sanitario. Medtronic ha sostenuto anche la realizzazione dell’App Be OK! – che consente di informare e fare prevenzione sul tema attraverso video-pillole e consigli utili degli esperti – e uno spot sociale destinato al grande pubblico che vede anche il coinvolgimento delle Società Scientifiche e del Ministero della Salute e che verrà lanciato nelle prossime settimane. Secondo un recente rapporto della Public Health England le persone obese hanno il doppio delle probabilità di essere ricoverate in ospedale se risultate positive per COVID-19. Essere gravemente sovrappeso metta le persone a maggior rischio di ospedalizzazione, ricovero in unità di terapia intensiva (ICU) e morte per COVID-19, con un rischio che cresce in modo sostanziale all'aumentare dell'indice di massa corporea (BMI). - (PRIMAPRESS)