Genova, nuovo waterfront e palasport per il doppio appuntamento con l'Ocean Race e Capitale Europea dello Sport

GENOVA - Il capoluogo ligure si prepara per il doppio appuntamento dell'Ocean Race 2022/23 e di Capitale Europea dello Sport 2024 con il refit di uno degli spazi più importanti della città: il Waterfront di Levante. Il sindaco di Genova Marco Bucci scandisce i tempi del progetto dell'archistar Renzo Piano che era già intervenuto sulla ricostruzione del ponte Morandi. "Ad aprile del prossimo anno – ha detto il primo cittadino – saranno pronti il nuovo Palasport e i canali, già con l'acqua dentro per consentire gli ormeggi, che saranno anche utilizzabili per il Salone Nautico del prossimo anno. Entro la fine del 2023 saranno pronti anche tutti gli edifici e le strutture, compreso l'ascensore per Carignano".

Gli eventi della Ocean Race e Capitale Europea dello Sport, potranno contare su un parco urbano di circa 16 mila metri quadri, che sarà l’elemento connettivo tra la città e il porto, tra le mura storiche e il nuovo Porto Canale. Sarà il punto di arrivo di corso Italia, simmetrico, verso Ponente, a quello di Boccadasse. Nei lavori già programmati rientra anche la restituzione alla città del Palasport che sarà omologato secondo le prescrizioni del Coni.

"Gli interventi programmati dal sindaco Bucci per Genova, nella riqualificazione delle infrastrutture sportive della città - ha dichiarato il presidente di Aces Europe e Msp Italia, Gian Francesco Lupattelli - è stato uno dei fattori premianti per la nomination a Capitale Europea dello Sport 2024. E anche nel mio ruolo di Ambasciatore della Città di Genova, farò in modo che la vasta organizzazione delle rete di capitali europee ed estraeuropee si faccia portavoce delle profonde trasformazioni di Genova nel nome dello Sport".