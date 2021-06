Festa della Repubblica: la lettera ai prefetti di Mattarella e le nomine dei Cavalieri del Lavoro. Ecco chi sono

(PRIMAPRESS) - ROMA - Quest'anno la celebrazione del 2 Giugno è "nel segno dell'impegno collettivo per il rilancio del Paese e della ricerca di nuove prospettive di sviluppo e modernizzazione". Lo sottolinea il Presidente della Repubblica in un messaggio ai Prefetti di tutta Italia. "Se ora possiamo guardare con maggiore fiducia al futuro- scrive Mattarella è soprattutto grazie alla ricchezza di risorse che il Paese ha saputo trovare o riscoprire e all'apporto che ciascuno, non senza sacrificio, ha offerto".

In occasione della Festa della Repubblica, il presidente Mattarella ha firmato, i decreti con i quali, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:

ANCOROTTI Renato - Industria/Cosmetica - Lombardia, BELTRAME Angiola - Industria siderurgica/laminati - Veneto,CHECCHI Marco - Industria metalmeccanica - Abruzzo,DI FOGGIA Giuseppina - Tecnologie informazione e comunicazione - Lazio,DONNET Philippe - Assicurazioni - Veneto,ELKANN John Philip - Industria automobilistica - Piemonte,FARAOTTI Battista - Industria materie plastiche - Marche,FEDELE Giampiero - Industria automobilistica - Puglia,FERRARI Pietro - Industria Metalmeccanica - Emilia Romagna,GARRONE Alessandro - Energia - Liguria,GAVEZOTTI Graziella Danila - Servizi aziendali - Lombardia,GENTILINI Paolo - Industria alimentare/prodotti da forno - Lazio,GUBITOSI Luigi - Servizi/ telecomunicazioni - Lazio,MANETTI Giovanni - Agricoltura/Vitivinicolo - Toscana,PALMIERI Antonio - Agricoltura/Allevamento bufalini - Campania,PILLONI Salvatore - Commercio/articoli cura della persona - Sardegna,PIOVESANA Maria Cristina - Industria/Arredamento - Friuli Venezia Giulia,PIZZOCARO Francesco - Industria/chimica farmaceutica - Lombardia,RAPPUOLI Rino - Ricerca/Sviluppo prodotti farmaceutici - Toscana,REMONDINI Emanuele - Logistica intermodale - Liguria, RISATTI Nicola - Servizi turistici alberghi - Lombardia,TOGNI Paola - Industria alimentare bevande - Marche, VALENTINI Grazia - Industria chimica/sistemi filtranti - Emilia Romagna, VICENZI Giuseppe - Industria alimentare/prodotti da forno - Veneto,VISCARDI Gianluigi Carlo - Industria meccatronica - Lombardia.

Ieri il presidente Mattarella aveva consegnato al Quirinale l'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" al danzatore Roberto Bolle. - (PRIMAPRESS)