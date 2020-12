FCA: l'Alfa Romeo Brennero sarà prodotta in Polonia e l'Italia resta a guardare

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non c’è ancora l’ufficialità ma la voce era già girata insistentemente tra i parlamentari polacchi nell’ultimo meeting del Consiglio Europeo: l’Alfa Romeo Brennero sarà prodotta in Polonia presso lo stabilimento Tychy di Fiat Chrysler. Il gruppo italo americano produrrà 3 nuovi modelli in Polonia. Si dovrebbe trattare dei 3 B-SUV di Alfa Romeo, Jeep e Fiat. Una decisione che suona un po’ come una beffa dopo che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il capo del Governo, Giuseppe Conte si erano prestati a fare da “testimonial” alla presentazione della nuova 500 elettrica al Palazzo del Quirinale con il presidente di Fca, John Elkan fianco a fianco nell’utilitaria con il premier. Difficile ora far comprendere agli italiani che in fondo la Fiat è ancora un pezzo d’Italia come aveva raccontato lei stessa in uno spot del maggio scorso “Ripartiamo dall’Italia, ripartiamo dai prodotti italiani” con lo spirito ben raccontato di voler sostenere il rilancio del Paese e sostenere le imprese del made in Italy. - (PRIMAPRESS)