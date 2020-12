Epifania 2021: la solidarietà viaggia a bordo di veicoli d'epoca con l'iniziativa di Asi

(PRIMAPRESS) - TORINO - Niente scopa per la Befana ma la “vecchia volante” sarà a bordo di un’auto d’epoca. E’ così che l’Automotoclub Storico Italiano si prepara per un’azione di solidarietà per il 6 gennaio 2021. L’Ente del motorismo storico si prepara per raccogliere e distribuire generi alimentari alle famiglie in difficoltà e doni per i bambini. L’iniziativa di Asi Solidale avverrà attraverso i Club Federati di tutta Italia. I soci raccoglieranno i doni presso i propri club per poi distribuirli il giorno dell’epifania a bordo dei veicoli storici. - (PRIMAPRESS)