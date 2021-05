Enit: nasce Visit Italy Web Radio per raccontare nel mondo le idee di viaggio di “destinazione Italia”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Destinaioni, ideee di viaggio, suggestioni e occasioni per viaggiare in Italia raccontati nel mondo attraverso la web-radio. Così Enit, l'Agenzia nazionale del turismo che promuove l'incoming italiano con 27 sedi distribuite nei continenti Europa, Americhe, Asia, Oceania, sceglie di entrare in contatto con i potenziali viaggiatori di tutto il mondo attraverso Visit Italy Web Radio. È la prima web radio internazionale per la promozione e il rilancio del turismo italiano attraverso l’intrattenimento musicale.Ad arricchirla una selezione di brani musicali distinta in vari "Special" per categorie e generi per assaporare e scoprire la Penisola attraverso le interpretazioni di artisti stranieri legati all'Italia, l'opera in musica, i migliori musicisti del panorama italiano jazz e swing, i magnifici anni '30-'40-'50 e l'Italia dance music. Ci saranno rubriche ad hoc sull'andamento del turismo nazionale e internazionale, sull'arte, la cultura, l'enogastronomia, l'active, la sostenibilità, il folklore con uno sguardo che restituisce la percezione dell'Italia su scala mondiale. La radio sarà ascoltabile attraverso il player sul sito ufficiale dell'Italia ( Italia.it ) e sul sito di Enit.it , su mac app store, google play, huawei app gallery, ascoltabile su amazon alexa e su google home.. Sarà uno strumento non solo per avvicinarsi e innamorarsi ancora di più dell'Italia ma anche per imparare la lingua e la cultura attraverso la musica e il divertimento. Parte in grande stile e sarà la web radio ufficiale del Giro E al Giro D'Italia 2021 dall'8 al 30 maggio 2021 . Enit firmerà anche una serie di contenuti video che daranno visibilità alle località toccate dalla Corsa Rosa e attraverserà l’Italia per promuovere la Penisola e la sostenibilità dalla prospettiva della bici, segnando un nuovo indirizzo del settore. "Per la sua natura itinerante - spiega il Presidente di Enit Giorgio Palmucci - il ciclismo è lo sport, che più di ogni altro, riesce a raccontare le bellezze dei territori, arrivando nelle case e nei cuori delle persone, e piace soprattutto agli stranieri: il 61 per cento dei cicloturisti che percorrono l’Italia viene dall’estero. Cresce l’attrattività del turismo sportivo italiano sui mercati esteri e in tempi pre Covid segnava un +19,7% pari a 4 milioni di pernottamenti e un + 9,4% equivalenti a 484 milioni di euro di spesa". Collegamenti in diretta per vivere tutta l'emozione della gara raccontata dai corridori scelti da Enit. Trenta tra influencer e giornalisti nazionali e internazionali formeranno la squadra di ciclisti dell'Agenzia del Turismo Italianaselezionati in Italia e all'estero. L’obiettivo è raccontare le eccellenze italiane, promuovere il turismo sostenibile ed esportare la conoscenza anche dei territori meno noti e delle grandi città da un'angolazione differente. Il capitano del team Enit sarà anche quest’anno il ciclista ex professionista Max Lelli. "E’ un sogno potere realizzare Visit Italy Web Radio - spiega Giovanni Bastianelli, Direttore Enit e ideatore del progetto – lo scopo principale e’ quello di implementare la conoscenza dell'Italia attraverso uno strumento capillare e amabile come la radio. - (PRIMAPRESS)