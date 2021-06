Elezioni Roma: fumata bianca del centrodestra con la candidatura di Enrico Michetti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Fumata bianca del centrodestra per il candidato sindaco della Capitale. "A Roma il ticket sarà Michetti-Matone". Lo annuncia Matteo Salvini, al termine del vertice del centrodestra sulle Amministrative. E in una nota si sottolinea: "Piena sintonia nel centrodestra che ha scelto Enrico Michetti candidato sindaco per Roma Capitale, in ticket con Simonetta Matone che sarà prosindaco. Paolo Damilano è il candidato sindaco a Torino". E "entro la settimana sarà ufficializzata la candidatura per la Regione Calabria". Per mercoledì prossimo, dice Salvini, si chiude a Milano e Bologna.

Ma chi è Enrico Michetti? Avvocato, professore di Diritto degli enti locali presso l’Università di Cassino e profondo conoscitore della vita amministrativa della Capitale, la scorsa settimana Michetti ha incassato l’endorsement di Giorgia Meloni, che lo reputa il profilo giusto per guidare il Campidoglio nei prossimi cinque anni. - (PRIMAPRESS)