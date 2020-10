Domani una risoluzione di Forza Italia spingerà il governo a decidere sul Mes: “Rischio nuova pandemia”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con circa 11 mila nuovi positivi, l’Italia rischia di tornare ai numeri della pandemia di marzo. Il sistema sanitario potrebbe correre il rischio di un collasso che sarebbe fatale per il paese. I parlamentari di Forza Italia presenteranno domani lunedì 19 ottobre, in Commissione Finanze, una risoluzione per spingere il governo ad attivare subito la richiesta del MES. Già nella giornata di martedì 13 ottobre la Camera dei Deputati aveva respinto la risoluzione di Forza Italia in Aula, a prima firma di Renato Brunetta, che sosteneva l'attivazione dello strumento per contrastare con una copertura adeguata di tamponi e assistenza domiciliare per frenare il fenomeno diffusione e nuovi contagi.“Occorre smascherare - sostiene il presidente vicario dell’Anci, Roberto Pella - le differenti posizioni all'interno della maggioranza e spingere il Segretario PD Nicola Zingaretti a una dichiarazione netta di apertura sul MES.“In questo senso, come Vicepresidente vicario di ANCI delegato alla salute - scrive Pella in una nota stampa - voglio anche raccogliere l'appello del Sindaco Ricci ai Sindaci del centrosinistra e del centrodestra a favore del MES. Come ribadito anche durante l'ultimo incontro della cabina di regia Governo-Regioni-Enti locali, chiediamo che alle città siano rapidamente assicurate tali risorse per poter disporre nei bilanci della capacità pianificatoria di presidi territoriali, di modalità di teleassistenza e teleconsulto, di prevenzione e controllo domiciliare - (PRIMAPRESS)