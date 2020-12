Divorzio: compie 50 anni la legge promulgata nel 1970 con le battaglie dei movimenti femministi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono trascorsi 50 anni da quando fu introdotto il divorzio in Italia. Era il 1° Dicembre 1970 e il voto di approvazione non fu cosa facile tanto che la seduta parlamentare, che diede il via libera al contestato provvedimento, durò 18 ore. La legge porta il nome dei due deputati primi firmatari, il socialista Loris Fortuna ed il liberale Antonio Baslini. Una conquista dopo numerose battaglie in piazza ed in parlamento con gli scioperi della fama e gli incatenamenti nelle aule di Montecitorio degli esponenti Radicali. delle donne. Gli anni ’70 furono caratterizzati da centinaia di manifestazioni di movimenti femministi che segneranno quegli anni non solo in termini di diritti ma anche nella trasformazione del costume di un paese ancora fondamentalmente cattolico e conservatore. - (PRIMAPRESS)