Disastro ferroviario Viareggio: nuovo processo d'Appello per l'ex Ad di Ferrovie Mauro Moretti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il procuratore generale della Cassazione chiede un nuovo processo d'Appello per l'ex amministratore delegato di Fs, Mauro Moretti, per le accuse di disastro ferroviario e omicidio colposo plurimo per la strage di Viareggio. Moretti era stato condannato dalla Corte d'Appello di Firenze a 7 anni. Nel disastro ferroviario del 2009 morirono 32 persone. Il Pg ha inoltre chiesto la conferma delle condanne a 6 anni per l'ex Ad di Rfi,Elia,e l'ex Ad Trenitalia, Soprano. - (PRIMAPRESS)