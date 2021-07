Disabilità, Stefani: "Nel Sostegni Bis un fondo di 40 mln per non autosufficienti"

(PRIMAPRESS) - ROMA – “Con l’incremento di 40milioni del Fondo per la non autosufficienza, previsto dal Decreto Sostegni bis approvato alla Camera, abbiamo raggiunto un risultato importante perseguito fin dall’insediamento. Le nuove risorse rivolte al sostegno di persone con disabilità e anziani non autosufficienti, consentiranno di dare maggiore impulso ai progetti di vita indipendente e di supportare l’assistenza socio-sanitaria. Il tutto per favorirne la permanenza presso il proprio domicilio ed evitarne l’istituzionalizzazione". Lo dice il ministro delle Politiche Sociali, Erika Stefani circa i provvedimenti inseriti nel decreto Sostegni Bis."

L’aumento del fondo conferma l’attenzione verso i temi della non autosufficienza e si inserisce nel più ampio quadro di sviluppo delle politiche sociali, a cui tutto il Governo sta lavorando per un ulteriore incremento strutturale".

Presso il Ministero delle politiche sociali, è stato infatti istituito un gruppo di lavoro ad hoc sulla non autosufficienza: "E' costante è il mio confronto con il Ministro Orlando sui temi della disabilità: dai percorsi di vita indipendente all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità". - (PRIMAPRESS)