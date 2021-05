Decreto Sostegni bis, ipotesi ristori in due fasi: automatico e saldo a fine anno. Giovedì in CdM

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sui sostegni alle imprese si apre una convergenza. C'è un'intesa di massima sui nuovi contributi a fondo perduto da inserire nel decreto Sostegni bis, nel vertice di maggioranza con Draghi a Palazzo Chigi. Si sarebbe scelto un meccanismo in due tempi: nuovi ristori subito,automatici, in base al fatturato e la possibilità di ricevere un saldo a fine anno, sulla base dei bilanci o delle dichiarazioni dei redditi. Questa seconda opzione era stata chiesta dalla Lega. In questo modo -si spiega- s'introduce un meccanismo di "perequazione" rispetto a quanto già ottenuto. CdM tra giovedì e venerdì. - (PRIMAPRESS)