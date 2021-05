Decreto Digitalizzazione: alla scuola oltre 100 mln per laboratori hi-tech e formazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - La pandemia ha azzerato un intero anno scolastico e il Governo punta a recuperare terreno con il decreto sulla Digitalizzazione che porta ad investire oltre 100 milioni di euro per la creazione di laboratori hi-tech con acquisto di strumenti per le STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), al potenziamento delle competenze digitali di studenti attraverso l’uso di metodologie didattiche innovative e alla formazione del personale scolastico. È il pacchetto di risorse stanziate in attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale contenute all’interno del Decreto firmato dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Nello stesso provvedimento sono compresi gli avvisi pubblici per la formazione dei docenti. “Con questo intervento di oltre 100 milioni - commenta il Ministro Bianchi - puntiamo ad accrescere le competenze digitali di studentesse e studenti. Nuovi laboratori e spazi STEM consentiranno di lavorare e apprendere con metodologie didattiche innovative. Le risorse stanziate sono fondamentali per disegnare la nostra scuola oltre la pandemia”. Le risorse saranno assegnate alle scuole a seguito di una procedura selettiva pubblica. Si potranno progettare ambienti dedicati oppure dotare gli spazi interni delle aule con tecnologie specifiche. Con il decreto vengono stanziati, poi, 8.184.000 euro per potenziare le azioni per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole, attraverso il coinvolgimento degli animatori digitali. - (PRIMAPRESS)