Cybersecurity: ecco a chi farà capo la nuova Agenzia per la sicurezza informatica nazionale in Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arriva l'Agenzia per la sicurezza informatica nazionale: organismo pubblico con autonomia regolamentare,amministrativa, patrimoniale, organizzativa. Lo prevede una bozza di un decreto legge atteso in Consiglio dei ministri. La notizia anche della creazione di un nucleo operativo era stata anche anticipata nei giorni scorsi in una intervista a Rai Istituzioni del capo della Polizia Giannini. In questo nuovo organismo, al passo con i tempi, il premier ha "l'alta direzione e responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza, anche per la tutela della sicurezza nazionale" e nomina il direttore generale. Verrà istituito anche un Comitato interministeriale e un Nucleo per la 'cybersecurity' presso l'Agenzia a supporto del premier. - (PRIMAPRESS)