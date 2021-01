Crisi di Governo: le grandi manovre di Conte che rispolvera l'argentino Maie per contarsi al Senato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le grandi manovre di Giuseppe Conte per contarsi in Senato e trovare una soluzione politica alla crisi, sono già iniziate. Nasce al Senato il gruppo Maie-Italia 23. Si tratta del Movimento associativo degli italiani all'estero fondato in Argentina e con rappresentanti all'interno del Parlamento. L'iniziativa è partita dal fondatore Riccardo Antonio Merlo: "Per costruire uno spazio politico che ha come punto di riferimento Giuseppe Conte". Così Merlo, presidente Maie e sottosegretario agli Esteri, annunciando il cambio della denominazione "Non cerchiamo responsabili - precisa ma costruttori, a cui l'unica cosa che offriamo è una prospettiva politica per il futuro, per poter costruire un percorso di rinascita e resilienza, nell' interesse dell'Italia, soprattutto in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo". - (PRIMAPRESS)