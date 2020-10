Covid: Raggi in autoisolamento in attesa dell'esito del tampone. Positivo un membro dello staff di Gabinetto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un caso positivo nello staff dell’ufficio di Gabinetto della sindaca di Roma, Virginia Raggi ha fatto scattare il protocollo di sicurezza sanitaria con il tampone anche per la prima cittadina eseguito in un ospedale pubblico ed ora è in regie di autoisolamento fino all’esito del test. “la prima cittadina - si legge in una nota del Campidoglio - continuerà ad esercitare le sue funzioni”. - (PRIMAPRESS)