Covid: per chi entra da paesi extra UE, la quarantena resta di 14 giorni con obbligo del tampone

(PRIMAPRESS) - ROMA - Se con il nuovo Dpcm è stata ridotta la quarantena a 10 giorni ed un solo test per gli asintomatici, non sarà lo stesso per chi entra in Italia dai paesi extra UE. Il periodo di isolamento per quest’ultimi, infatti, resta di 14 giorni con "l'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità territorialmente competenti che provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare e informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura due volte al giorno. Occorre mantenere: lo stato di isolamento per 14 giorni dall'ultima esposizione; il divieto di contatti sociali,di spostamenti e viaggi e con l'obbligo di rimanere raggiungibile per sorveglianza. - (PRIMAPRESS)