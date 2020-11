Covid: le 5 regole per mantenere gli occhi al sicuro dal virus con la campagna di Tfos

(PRIMAPRESS) - ROMA - Gli occhi, è stato detto più volte, sono insieme alla bocca, la porta d’ingresso del Coronavirus. Le raccomandazioni dei virologi, sin dall’inizio della pandemia, sono state quelle di osservare norme di protezione personale per non essere vulnerabili al virus. A rafforzare le raccomandazioni ora arriva anche una campagna di sensibilizzazione della società scientifica internazionale Tear Film&Ocular Surface Society (Tfos) con “Occhi sani nelle tue mani” in cui si elencano 5 regole da osservare con scrupolo per i portatori di lenti a contatto. Sono regole che riguardano sopratutto l’igiene delle lenti sconsigliando vivamente il riuso di quelle monouso ma anche come sanificare il portalenti in modo efficace. “Sono oltre 2 milioni e mezzo i portatori di lenti a contatto in Italia - osserva Fabrizio Zeri, ricercatore del Dipartimento di Scienze dei Materiali della Bicocca a Milano - e il contrasto alla diffusione del virus si combatte anche con i corretti comportamenti di questa fetta cospicua di popolazione”. La stessa indicazione arriva da Stefano Barabino, Responsabile del Centro Superfice Oculare dell’Ospedale Sacco di Milano.

"Bisogna ricordare - sollecita Piera Versura dell'Alma Studiorum di Bologna - che le lenti a contatto sono un presidio medico che mettiamo negli occhi e questo ci deve impegnare in una corretta manutenzione".