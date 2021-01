Covid, Iss: l'indice Rt supera la soglia dell'1 e mette in allarme i servizi assistenziali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Torna a salire e supera quota 1 l'Rt, per la prima volta da sei settimane: lo dice il report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. L'Iss riferisce un "peggioramento generale della situazione epidemiologica".Cresce l'incidenza dei casi, "aumenta anche l'impatto della pandemia sui servizi assistenziali e ciò si traduce in aumento generale del rischio".Intensive sopra la soglia. Ad alto rischio 12 Regioni (settimana scorsa 0).A rischio moderato le altre 8 Fase delicata, verso rapido aumento dei casi senza misure più restrittive. Intanto Lombardia Veneto, Emilia, Calabria e Sicilia da lunedì diventeranno, infatti, zona arancione. Nessuna regione in zona rossa. E' quanto avrebbe deciso il Governo, in base al monitoraggio dell'Iss-Ministero della Salute. "Questa settimana si osserva un peggioramento generale della situazione epidemiologica nel Paese. L’incidenza a 14 giorni torna a crescere dopo alcune settimane di decrescita, aumenta anche l’impatto della pandemia sui servizi assistenziali e questo si traduce in un aumento generale del rischio". - (PRIMAPRESS)