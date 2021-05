Covid: Governo-Regioni, ipotesi parametri Rt ospedalieri per ridisegnare i colori dell'Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Ministero della Salute ed il Cts, Mercoledì prossimo fisseranno nuovi parametri per definire i colori delle regioni dopo una riunione con quest'ultime. L'incontro sarà preceduto da una riunione dei tecnici delle Regioni per mettere a punto delle proposte.I presidenti di regione vorrebbero che, per stabilire i colori,non fosse più considerato l'indice di diffusione del contagio, ma l'Rt ospedaliero. Per il governo saranno presenti alla riunione i ministri Gelmini e Speranza. - (PRIMAPRESS)