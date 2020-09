Covid: chiude fino al 1 ottobre il liceo romano “San Giuseppe De Merode”. Uno studente positivo al tampone

(PRIMAPRESS) - ROMA - Chiuso per Covid, l’istituto scolastico romano 'Collegio San Giuseppe - Istituto De Merode'. Nell'istituto è stato registrato un caso di positività nel Liceo scientifico: in conseguenza i circa 400 studenti del classico e scientifico resteranno a casa fino all'1 ottobre compreso, seguendo le lezioni a distanza. Lo "studente era negativo al primo tampone e positivo al secondo", spiega il preside del De Merode, che si trova nella famosa piazza di Spagna, in pieno centro. - (PRIMAPRESS)