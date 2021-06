Covid-19, presentate le linee di indirizzo del SIS 118. Balzanelli: “Sono frutto degli interventi sul campo”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono state oltre 47mila le chiamate dirette arrivate nel 2020 alle centrali operative del SIS 118 per richieste di interventi legati al Covid. Uno scenario in cui il servizio di emergenza sanitaria ha dovuto creare un proprio protocollo di intervento nel soccorso a domicilio. Da questa esperienza vissuta sul campo sono nate le linee di indirizzo del SIS 118 per l’emergenza da Covid-19 presentate ieri a Roma.

“La minaccia potenziale di avere ancora a che fare con il virus SarsCov2 negli anni a venire - ha affermato il presidente del Sis 118 Mario Balzanelli - non è così remota. E' dunque fondamentale vigilare e prepararsi.

Le nuove Linee guida sono un contributo qualificato, forte della esperienza diretta sul campo, per la predisposizione di un protocollo operativo unitario per la risposta territoriale alla pandemia a livello nazionale". L'obiettivo, sottolinea, è "assicurare non solo il più elevato livello qualitativo della gestione clinica e terapeutica del paziente con COVID-19 ma anche i parametri della più elevata sicurezza di tutti gli operatori del Sistema di Emergenza Territoriale 118". Una sicurezza che inizia dai dispositivi di protezione dell’equipe di soccorso che nelle esperienze raccontate dai medici sembra essere stata sottovalutata nei protocolli del piano di emergenza sanitaria del Ministero della Salute e della Protezione Civile.

"C'è bisogno di mettere mano in fretta ad un disegno di legge di riforma sanitaria - ha detto la senatrice Mariolina Castellone (M5S), intervenuta alla presentazione delle linee di indirizzo- Un disegno di legge in cui trovi spazio il SIS 118 con una propria identità come dipartimento di emergenza territoriale. Non c'è dubbio, e lo dico da medico, che il 118 è il grande dimenticato dalla politica nonostante sia il servizio percepito dai cittadini come essenziale nell'emergenza di prossimità".