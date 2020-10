Covid-19, Boccia (Affari Regionali): "Con l'aumento dei positivi c'è il rischio di limitare la mobilità tra regioni"

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’aumento esponenziale dei casi di positivi al Covid in Italia al momento non vede all’orizzonte un nuovo lockdown ma non è esclusa qualche limitazione da regione a regione. “Limitare gli spostamenti tra Regioni non può essere escluso. Dobbiamo difendere lavoro e salute a tutti i costi. La mobilità va salvaguardata,ma la situazione va monitorata giornalmente. Appena c'è una spia che si accende si deve intervenire”. Così ha dichiarato Francesco Boccia, ministro degli Affari regionali,in una intervista radiofonica. "La risalita dei contagi era prevedibile",dice Boccia. "Le terapie intensive sono state rafforzate".Sui test rapidi: "Non è accettabile aspettare tanto per un tampone.Bisogna potenziare i servizi sanitari,lavoriamo sui test rapidi". - (PRIMAPRESS)