Corte Costituzionale: il napoletano Giancarlo Coraggio (80) eletto presidente sino a Gennaio 2022

(PRIMAPRESS) - ROMA - È Giancarlo Coraggio il nuovo presidente della Corte Costituzionale eletto questa mattina all’unanimità. Coraggio (80 anni) rimarrà in carica fino al 28 gennaio 2022. Il suo primo atto da presidente è stata la conferma del giudice Giuliano Amato come vicepresidente della Corte. Prende il posto di Mario Morelli, che era stato eletto lo scorso settembre e rimasto in carica fino al 12 dicembre 2020, quando era scaduto il suo mandato di nove anni di giudice costituzionale iniziato nel dicembre del 2011. Morelli aveva sostituito a sua volta Marta Cartabia, prima donna ad occupare il ruolo. - (PRIMAPRESS)