Coronavirus, una nota del Viminale chiarisce: mascherina indossata anche da chi fa attività motoria

(PRIMAPRESS) - ROMA - La mascherina andrà indossata anche da chi fa attività motoria all'aria aperta. Lo spiega il Viminale in una circolare inviata ai prefetti per chiarimenti sul decreto del 7 ottobre scorso. L'esenzione dall'obbligo di indossare la mascherina riguarda "solo coloro che abbiano in corso l'attività sportiva e non quella motoria",spiega il Viminale. Il testo del decreto pubblicato in Gazzetta,a differenza della bozza,esonera solo chi fa attività sportiva. Il ministro Boccia convoca per domani la cabina di regina con Regioni ed enti locali - (PRIMAPRESS)