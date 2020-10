Contact tracing: arriva un esercito di 48 mila volontari tra medici e infermieri per inserire i dati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono ben 48.736 le candidature pervenute attraverso il sito del Dipartimento della Protezione Civile al bando per l’individuazione di 1500 unità tra personale medico e sanitario e di 500 addetti all’attività amministrativa da impiegare, su base territoriale, per rafforzare l’attività di ricerca e gestione dei contatti dei casi positivi (contact tracing). Si tratta di una risposta importante che vede medici, gli infermieri, gli assistenti sanitari, i tecnici della prevenzione, e gli studenti universitari in discipline infermieristiche e sanitarie e giovani diplomati offrire la propria disponibilità va la nostra gratitudine e quella di tutto il Paese. Nel dettaglio, sono pervenute candidature da 9.282 medici, 2.717 infermieri, 1.982 assistenti, 8.210 studenti e 26.545 amministrativi. Complessivamente oltre il 60% delle candidature sono arrivate da donne, con punte di quasi il 75% tra gli studenti e del 70% tra gli infermieri. Il Dipartimento provvederà a redigere un elenco su base regionale che sarà trasmesso alle Regioni e alle Province autonome, le quali, previa verifica dei requisiti, provvederanno al conferimento degli incarichi. - (PRIMAPRESS)