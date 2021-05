Consumi, Rapporto Confcommercio-Censis: crollo dei consumi e sale il risparmio. Niente vacanze per il 20% degli italiani

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'incertezza causata dal Covid frena la ripresa; cresce la fiducia nel prossimo futuro ma i pessimisti sono più degli ottimisti,secondo il rapporto Confcommercio-Censis sull'impatto pandemico. C'è stato un crollo dei consumi pari a 1.831 euro a testa nel 2020,con un aumento del risparmio di 82 mld. Lavoro e fiducia restano priorità per metà degli italiani;il 20% non andrà in vacanza,il 47% delle famiglie non sa che farà. Si pensa a spendere per aumentare confort domestico."Le imprese hanno bisogno di certezze",dice Sangalli, Confcommercio - (PRIMAPRESS)