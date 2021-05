Consulta: no a restituzioni trentennali per i Comuni. De Caro (Anci): "Si rischia il default di 1.400 Comuni"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Sono 1.400 i comuni italiani che rischiano il default. Se saltano i bilanci, saltano anche i servizi. Tagliare le spese vuol dire spegnere luci, non raccogliere i rifiuti, chiudere gli asili". Lo ha detto il presidente dell' Anci Antonio Decaro. L'eventuale crisi di liquidità dei comuni potrebbe derivare da una sentenza della consulta che ha cancellato la possibilità di restituire in 30 anni le anticipazione di liquidità concesse per pagare i debiti commerciali. I comuni ora dovrebbero pagare in soli 3-4 anni. - (PRIMAPRESS)