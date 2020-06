Confini aperti: l’Austria riapre i transiti verso l’Italia dalla mezzanotte del 15 giugno

(PRIMAPRESS) - VIENNA - L’Austria riapre i confini agli italiani. Il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg ha confermato la riapertura della frontiera con il nostro Paese a partire dalla mezzanotte del 15 giugno. Resterà tuttavia in vigore un “avviso di viaggio” per la Lombardia, come ha precisato lo stesso Schallenberg, che ha rivolto ai connazionali un appello a “non dimenticare il buonsenso facendo la valigie”. Poi ha aggiunto: "Oggi abbiamo aperto una grande finestra verso la libera circolazione". Complessivamente Vienna ha dato l’ok a partire da martedì alla libera circolazione verso 31 Paesi europei, a eccezione di Svezia, Gean Bretagna, Portogallo e Spagna. - (PRIMAPRESS)