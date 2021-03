Confindustria: “Oltre 7 mila aziende pronte a mettersi a disposizione per la campagna vaccinale”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oltre 7 mila aziende sono pronte a mettere a disposizione i loro siti per la campagna vaccinale. Così il presidente di Confindustria Bonomi a Rainews24. "Il blocco dei licenziamenti fino a giugno è comprensibile, poi bisognerà partire con una strada selettiva" e "mettere in campo tutti gli interventi necessari alle assunzioni", aggiunge. A proposito della cosiddetta pace fiscale Bonomi,precisa che "Confindustria non chiede mai condoni o stralci di cartelle esattoriali. Poi,se il governo interviene, è una scelta politica" oltre che sociale in una situazione di emergenza sanitaria. - (PRIMAPRESS)