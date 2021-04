Conferenza delle Regioni, cambio di guardia alla presidenza: lascia Bonaccini entra il leghista Fedriga

(PRIMAPRESS) - ROMA - Alla Conferenza delle Regioni lascia la guida Stefano Bonaccini e al suo posto arriva Massimiliano Fedriga, governatore leghista del Friuli Venezia Giulia. Vice è Michele Emiliano, alla guida della Regione Puglia. Il presidente del Pd dell'Emilia Romagna ha annunciato il suo addio con un post su Facebook: "La Conferenza della Regioni e della Province autonome eleggerà un nuovo presidente e un nuovo vicepresidente. Ho avuto l'onore e il privilegio di guidare la Conferenza dalla fine del 2015", ha scritto spiegando la necessità di garantire alla Conferenza una leadership che sia maggiormente in sintonia con l'orientamento politico della maggioranza delle amministrazioni attualmente in carica, ossia il centrodestra. Per questo, il nome del suo successore è ricaduto su Fedriga, scelto con un accordo durante una conferenza straordinaria convocata ieri in serata. - (PRIMAPRESS)