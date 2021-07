Città del Vaticano, aperto il processo al cardinale Becciu per gli "affari" di Londra

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Si è aperto in Vaticano uno storico processo, che vede imputato il cardinale Becciu per la compravendita-truffa di un immobile al centro di Londra, Chelsea,con la colletta dei fedeli gestita dalla Segreteria di Stato. Coinvolti sia eminenti figure vaticane che nomi della finanza internazionale. Becciu, che contesta ogni accusa, dovrà rispondere di peculato e abuso di ufficio. I rinviati a giudizio sono 10. Per rinviare a giudizio il porporato è stato necessario l'autorizzazione del Papa. - (PRIMAPRESS)