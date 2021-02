Città ciclabili: Fiab assegna i riconoscimenti a cinque nuovi Comuni da Ancona a Sassoferrato

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) che valuta e attesta il grado di ciclabilità dei territori, accompagnando le amministrazioni locali in un percorso virtuoso verso politiche bike friendly, e che finora ha coinvolto 140 comuni (pari a quasi 9,5 milioni di abitanti ovvero il 15,64% della popolazione italiana), quest'anno è andato a 5 new entry nel circuito. Le città premiate sono: Ancona, Camisano Vicentino, Civitanova Marche, Francavilla Fontana e Sassoferrato. Le valutazioni per ogni comune si basano su diversi parametri negli ambiti di "mobilità urbana", "governance", "comunicazione & promozione" e "cicloturismo. Oltre al presidente di FIAB, Alessandro Tursi, sono intervenuti Giuseppe Grezzi, assessore alla mobilità della città di Valencia (modello di metropoli bike friendly a livello internazionale); e i rappresentanti di ALI - l'associazione delle Autonomie Locali Italiane con la quale FIAB-ComuniCiclabili ha siglato proprio oggi un accordo di collaborazione per monitorare e studiare al meglio la mobilità ciclistica e il turismo in bicicletta nel nostro Paese, con particolare riferimento alle politiche urbane e di pianificazione territoriale. - (PRIMAPRESS)