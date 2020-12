Chico Forti, l’ex velista da 20 anni in carcere in Florida potrebbe essere trasferito in Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Chico Forti, l’ex produttore televisivo e velista trentino che si era trasferito in Florida, nel 1998 era rimasto coinvolto in un caso di omicidio e fu accusato di essere stato lui l’autore. Nel 2000 arrivó una condanna all’ergastolo dal Tribunale del Florida. Ora arriva la notizia annunciata in un post dal ministro degli Esteri, Luigi di Maio che Forti potrebbe essere trasferito in Italia.

I legali di Forti, infatti, avrebbero fatto ricorso ai benefici alla Corte di Strasburgo ricevendo dal tribunale USA, un parere favorevole al trasferimento .

Negli ultimi mesi la controversa condanna di Forti piena di lacune investigative, era stata oggetto di diversi servizi del programma televisivo le Jene su Mediaset. Forti si era sempre dichiarato innocente ma finora non c’erano state possibilità di riaprire il processo.

Ora i legali sembrano aver trovato la strada per il trasferimento in Italia.