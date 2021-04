Cassazione: nessuna attenuante se si colpisce l’ex con l’acido “ È lucida preordinazione”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Nessuna frustrazione amorosa,per quanto dolorosa può contribuire ad attenuare la gravità della condotta" di chi procura sfregi permanenti - come quelli prodotti dal lancio dell'acido - all'ex partner.Specie se le lesioni gravissime sono frutto di "lucida preordinazione e non riferibile a un contesto emotivo sopraffattorio della emotività". Così la Cassazione ha negato la concessione delle attenuanti a Edson Tavares, il 33enne condannato definitivamente a 15 anni, 5 mesi e 15 giorni, per aver sfregiato la ex Gessica Notaro. - (PRIMAPRESS)