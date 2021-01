Caso Gambirasio: la Corte Costituzione annulla la decisione della Corte d’Assise che aveva respinto le prove sul DNA di Bossetti

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Cassazione ha deciso l'annullamento con rinvio delle ordinanze della Corte d'Assise di Bergamo, che aveva respinto le istanze della difesa di Bossetti relative all'esame di reperti,in particolare su campioni di Dna. Bossetti è stato condannato in via definitiva all'ergastolo,nel 2018, per l' uccisione di Yara Gambirasio, la 13enne scomparsa nel 2010 nel Bergamasco e trovata morta 3 mesi dopo. La Suprema Corte ha accolto due ricorsi dei legali dell'uomo: cercano nuovi elementi per chiedere una revisione del processo. - (PRIMAPRESS)