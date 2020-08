Bonus ai parlamentari: il Garante della Privacy autorizza la segnalazione dei nomi

(PRIMAPRESS) - ROMA - A risolvere il dibattito sulla questione privacy per la divulgazione dei dati relativi ai parlamentari che avrebbero ottenuto il bonus per le “partite Iva” ci ha pensato il Garante: “La privacy non è d'ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi,in particolare, una condizione di disagio economico-sociale dell'interessato". Lo sottolinea il Garante per la protezione dei dati personali riguardo alle polemiche sul bonus Covid a parlamentari. Ciò vale a maggior ragione, afferma il Garante, per coloro che svolgono una "funzione pubblica", Annunciata anche l'apertura di un'istruttoria sulla metodologia seguita dall'Inps che ora si vedrà costretta a rivelare i nomi richiesti da tutti i leader della politica. - (PRIMAPRESS)